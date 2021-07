Vaccini, open day. Toti: “Oltre 500 dosi somministrate negli Hub in tutta la Liguria”

“Sono già oltre 500 le persone che, questa mattina, hanno ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer o Moderna in occasione degli open day senza prenotazione avviati in diversi hub della Liguria”. Lo annuncia il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.



In Asl 1: 80 al Palasalute di Imperia e 50 all’ Hub vaccinale di Taggia; in Asl4: 110 all’hub militare di Chiavari; in Asl5: 160 all’hub ex Fitram alla Spezia e 188 all’hub di Sarzana presso l'ospedale San Bartolomeo.



L’hub della Fiera della Mare di Genova sarà operativo dalle 13 e quello del Palacrociere di Savona ha concluso nella serata di ieri i 4 giorni di open day con 1581 dosi somministrate in 4 giorni.



“Il nostro obiettivo – conclude Toti – è rendere più agevole possibile l’accesso alla vaccinazione per il maggior numero possibile di cittadini, e proseguire nella campagna di vaccinazione, unica via per tornare il più rapidamente possibile alla normalità”.



Gli open day proseguiranno anche nel pomeriggio e domani con i seguenti orari:

• Asl1 (Palasalute di Imperia e Hub vaccinale di Taggia sabato 3 e domenica 4 luglio dalle 8 alle 18);

• Asl3 (Hub della Fiera del Mare sabato 3 luglio dalle 13 alle 18 e domenica 4 luglio dalle 8 alle 13);

• Asl4 (Hub militare di Chiavari sabato 3 e domenica 4 luglio dalle 8 alle 18);

• Asl5 ( Hub ex Fitram alla Spezia e Hub di Sarzana presso l'ospedale San Bartolomeo sabato 3 e domenica 4 luglio dalle 8 alle 18).