Al 'Somo Lounge' giovedì 8 luglio parte il format 'Somo Food Events'

Ogni giovedì sera a bordo piscina dell’Hotel Napoleon si terrà un evento dedicato alla tematica del cibo e del territorio. Lo chef Lorenzo Leuzzi spiega nel dettaglio il format “Somo Food Events”: “all'entrata verrà consegnato un ticket che consentirà di accedere all'area buffet. La formula sarà a menu fisso al prezzo di euro 45,00 e prevederà un antipasto, un primo, un secondo e un calice di vino tipico della regione ospite. Permetterà ai partecipanti di andare alla scoperta dei sapori delle varie regioni in un format del tutto nuovo.

Saranno posizionate quattro isole esterne alla cucina per facilitare il servizio e i tavoli saranno posizionati in maniera tale da creare maggiore convivialità tra le persone che potranno decidere se gustare i prodotti seduti o in piedi, divertendosi a girare per le varie isole a buffet a ritmo di musica del nostro Dj. L’obiettivo è far apprezzare il cibo della nostra cucina allegramente in questa location mozzafiato. Giovedì 8 luglio inizieremo con la cucina romana. Dall'8 luglio fino al 26 agosto, escluse le due settimane a cavallo di Ferragosto, si potranno degustare diverse specialità dello stivale. Ogni settimana si andrà alla scoperta della varie regioni: dalla cucina romana a quella ligure, dalla cucina veneta e così via”.

Lo staff del ‘Somo Lounge’ vi aspetta in corso Marconi, 56 a Sanremo, presso l'Hotel Napoleon. Prenota al 348 5191710. Tutte le informazioni cliccando QUI.