CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 2 luglio 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo a al cinema Olimpia di Bordighera

SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- PETER RABBIT 2 – ore 17.00 – di Will Gluck – con Rose Byrne, Domhnall Gleeson, James Corden, David Oyelowo, Margot Robbie, Elizabeth Debicki - Animazione - "Bea, Thomas e i conigli sono ora una famiglia ma Peter, nonostante i suoi sforzi, non riesce a togliersi di dosso la sua reputazione di birbante. La vita fuori dal giardino lo aspetta e una fuga in città lo catapulterà in un mondo ricco di sorprese e avventure dove il suo carattere dispettoso verrà messo alla prova. Dovrà scegliere che tipo di coniglio vorrà diventare da grande…”

Voto della critica: **

- CAMPIONATI EUROPEI DI CALCIO: ITALIA - BELGIO - ore 21.00

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- BOYS – ore 17.30 - 21.00 – di Davide Ferrario - con Neri Marcorè, Marco Paolini, Giovanni Storti, Giorgio Tirabassi, Paolo Giangrasso - Commedia - "Storia di un gruppo di amici adulti uniti dal legame e dalla passione per la musica, che molti anni fa li aveva fatti incontrare. The Boys, questo il nome della band, aveva avuto un grande successo con un disco negli anni Settanta. Nella loro routine, tra vicende amorose e familiari irrompe una nuova possibilità per tornare al professionismo, ma dovranno fare i conti con i sogni e le ambizioni di un tempo e il mondo di oggi…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- AGENTE SPECIALE 117 - MISSIONE CAIRO – ore 17.15 – di Michel Hazanavicius - con Jean Dujardin, Bérénice Bejo, Aure Atika, Philippe Lefebvre (II), Constantin Alexandrov - Azione - "Egitto, 1955. Il Cairo è un vero covo di spie. Tutti diffidano di tutti, tutti complottano contro tutti: gli inglesi, i francesi, i sovietici, la famiglia del deposto Re Farouk che lotta per riconquistare il suo trono, e le Aquile di Cheope, una setta religiosa assetata di potere. Il presidente della Francia, René Coty, invia la sua arma principale per mettere ordine in questa bolgia prima che si scateni l'inferno. Il suo nome: Hubert Bonisseur de la Bath, alias Agente Speciale 117... al servizio della Repubblica…”

Voto della critica: ***

- IO SONO NESSUNO – ore 21.15 – di Ilya Naishuller - con Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Rza, Aleksey Serebryakov, Christopher Lloyd - Azione/Thriller - "Hutch Mansell è un tranquillo marito e padre la cui famiglia si ritiene delusa dopo non essere riuscito a difenderla durante una rapina subita in casa propria. Sebbene Hutch sia costantemente sottovalutato, le conseguenze dell'incidente innescano la sua rabbia, risvegliando istinti sopiti e guidandolo verso una brutale vendetta che farà emergere oscuri segreti e abilità letali. In una raffica di pugni, spari e stridore di pneumatici, Hutch deve salvare la sua famiglia da un pericoloso avversario e assicurarsi che nessuno lo giudichi mai più un ‘signor nessuno’…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- LA TERRA DEI FIGLI – ore 17.20 - 20.40 – di Claudio Cupellini - con Leon de La Vallée, Paolo Pierobon, Maria Roveran, Fabrizio Ferracane, Maurizio Donadoni - Drammatico/Fantascienza - "La fine della civiltà è arrivata. Non sappiamo come. Un padre e suo figlio, un ragazzino di quattordici anni, sono tra i pochi superstiti: la loro esistenza, su una palafitta in riva a un lago, è ridotta a lotta per la sopravvivenza. Non c'è più società, ogni incontro con gli altri uomini è pericoloso. In questo mondo regredito il padre affida a un quaderno i propri pensieri, ma quelle parole per suo figlio sono segni indecifrabili. Alla morte del padre, il ragazzo decide di intraprendere un viaggio verso l'ignoto alla ricerca di qualcuno che possa svelargli il senso di quelle pagine misteriose. Solo così potrà forse scoprire i veri sentimenti del padre e un passato che non conosce…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- DREAM HORSE – ore 17.40 – di Euros Lyn - con Toni Collette, Damian Lewis, Owen Teale, Alan David, Lynda Baron, Joanna Page - Drammatico - "Jan Vokes, è un'umile barista gallese che riesce a convincere amici e compaesani ad aiutarla a realizzare la sua folle idea: allevare un puledro per farlo diventare un cavallo da corsa. Senza esperienza e con pochi soldi, ma tanto cuore, il gruppo riesce nell'impresa e il cavallo ben presto diventa molto più di un campione capace di battere avversari appartenenti ai multimilionari: un vero campione del popolo, capace di cambiare la vita di tutta la piccola comunità che lo sostiene. Una potente storia che racconta il trionfo sulle avversità e come una donna, grazie ai suoi sforzi, riuscirà a trasformare un sogno in realtà e a riunire un'intera comunità…”

Voto della critica: ***

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- A QUIET PLACE II – ore 17.45 - 21.30 – di John Krasinski - con Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou - Horror - "In seguito agli eventi mortali nella loro casa, gli Abbott devono ora affrontare i terrori del mondo esterno mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza nel silenzio. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si rendono presto conto che le creature che cacciano usando solo l'udito non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia…"

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: **



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- SPIRAL – L’EREDITÀ DI SAW – ore 21.15 – di Darren Lynn Bousman - con Samuel L. Jackson, Marisol Nichols, Max Minghella, Chris Rock, Zoie Palmer - Horror - "Lavorando all'ombra di uno stimato veterano della polizia, lo sfrontato detective Ezekiel ‘Zeke’ Banks e il suo partner alle prime armi si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano in maniera inquietante l'orribile passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell'assassino…”

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- UNA DONNA PROMETTENTE – ore 21.00 – di Emerald Fennell - con Carey Mulligan, Bo Burnham, Laverne Cox, Clancy Brown, Jennifer Coolidge - Drammatico/Thriller - "Tutti dicevano che Cassie era una ragazza promettente, ma un misterioso evento ha drasticamente cambiato il suo destino. Niente nella vita di Cassie è quello che sembra: incredibilmente intelligente, provocante e astuta, di notte vive una doppia vita segreta. Finché un incontro inaspettato le darà la possibilità di rimediare ai torti del passato…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- LE SORELLE MACALUSO – ore 21.00 – di Emma Dante - con Alissa Maria Orlando, Laura Giordani, Rosalba Bologna, Susanna Piraino, Serena Barone - Drammatico - "Maria, Pinuccia, Lia, Katia, Antonella. L'infanzia, l'età adulta e la vecchiaia di cinque sorelle nate e cresciute in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina nella periferia di Palermo. Una casa che porta i segni del tempo che passa come chi ci è cresciuto e chi ancora ci abita. La storia di cinque donne, di una famiglia, di chi va via, di chi resta e di chi resiste…”

Voto della critica: ****

Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it