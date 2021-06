Sanremo: nuovo attraversamento pedonale rialzato in via Galilei, scattano mercoledì i lavori

Tornano gli attraversamenti pedonali rialzati a Sanremo. Il sistema che negli scorsi anni è stato adottato nelle vie più a rischio per l'alta velocità arriverà anche in via Galilei. I lavori sono previsti mercoledì prossimo, a partire dalle 8 con conseguente divieto di sosta e fermata nell'area del cantiere.

Nei mesi sempre più residenti si sono rivolti al Comune per chiederne l'installazione e palazzo Bellevue, limitatamente alle risorse disponibili, sta intervenendo dove il Codice della Strada lo consente.

Gli attraversamenti perdonali rialzati sono sistemi di grande efficienza che, nel tempo, hanno ampiamente dimostrato la loro doppia funzione: rallentare la velocità dei mezzi e consentire ai pedoni di attraversare in maggiore sicurezza.