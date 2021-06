Palacongressi, ‘Diano Domani – Francesco Parrella Sindaco’: "Il molo deve rimanere un molo, e deve tornare ad essere il molo dei dianesi"

“In occasione dell’appuntamento odierno della nostra ‘campagna d’ascolto’ presso la passeggiata a mare di fronte al cosiddetto ‘molo delle tartarughe’, dalle 9 alle 12, vogliamo dire la nostra contrarietà al progetto voluto dall’Amministrazione Chiappori/Za di costruire un’imponente Palacongressi proprio sul molo più bello e più centrale di Diano Marina”. Ad intervenire sull’argomento è la lista ‘Diano Domani – Francesco Parrella Sindaco’ che spiega: “Ma siccome vogliamo essere un gruppo di proposta e non solo di contrasto alle iniziative dell’amministrazione uscente, siamo qui a lanciare l’idea di valorizzare questo splendido angolo della nostra città creando il ‘PARCO SUL MARE’, un’area completamente e permanentemente a disposizione dei cittadini nella quale, oltre ad organizzare eventi e manifestazioni da destinare a tutte le fasce d’età, si possa passeggiare liberamente, trascorrere il tempo libero, giocare e divertirsi, incontrarsi per condividere”.

“La terrazza sul mare più bella del golfo dianese deve essere destinata, come peraltro lo sono i più bei moli di tutta la Regione, alla sua destinazione originaria, a quella che era un’Agorà sul litorale al tempo delle tartarughe. Ovviamente verrà mantenuta la concessione in capo alla Gm per quanto riguarda la zona ‘Solarium’, che tanto è apprezzata e che rende il molo paragonabile ad un ponte di una nave, ma il resto dell’area, sia quella verde in cima e sia quella più ampia sita alla radice del molo dovranno essere riqualificate e restituite alla cittadinanza e non chiuse da cancelli, inaccessibili e così trascurate”.

“Questo non significa contrarietà all’organizzazione di piccoli congressi, eventi o iniziative da parte delle associazioni. Ma per queste dovranno essere recuperati spazi in immobili pubblici siti nel tessuto urbano, con progetti di abbellimento e riqualificazione di zone di pregio finora abbandonate al loro destino come Palazzo del Parco, Palazzo Muzio, Villa Scarsella e lo stesso palazzetto dello sport”.

“Il molo deve rimanere un molo, e deve tornare ad essere il molo dei dianesi. I contributi degli Enti sovraordinati, Regione in primis, dovranno essere destinati esclusivamente (o comunque prioritariamente) alla risoluzione delle problematiche ataviche della nostra città, che purtroppo tutti conosciamo, non alla realizzazione di una struttura imponente e così impattante, che modificherebbe in peggio, per sempre, uno dei posti più belli di Diano Marina”.

Per fornire suggerimenti si ricorda anche il numero whatsapp 3284326323, la mail dianodomani@gmail.com, la pagina Facebook DIANO domani, o l’apposita sezione ‘partecipa’ del sito www.dianodomani.it