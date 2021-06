L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 23 al 30 giugno

ARIETE: Tenderete ad agire come vi pare e piace incontrando la disapprovazione di chi la pensa diversamente o reputate non vi capisca abbastanza con ovvie conseguenti discussioni… Apprestatevi inoltre a eclatanti novelle, abbuffate, giornate bollenti, dichiarazioni più o meno evidenti ma anche a crisi riguardo i sentimenti. Magica notte di San Giovanni: Della salvia piantata, mangiata, introdotta nel bouquet, tra le pagine di un libro o di un’agenda, sarà una vera panacea contro la iella.

TORO: Alternerete fasi di vitalità ad altre di rigidità sentendovi ovunque a posto e fuori posto ma questo non dipende da voi quanto da un insieme di evenienze aventi il potere di esacerbarvi. Tutelatevi altresì contro ladrocini, approfittatori e conticini salatini… Week end stuzzichino. Magica notte di San Giovanni: Forse non sapete che la cipolla rossa viene, dai secoli dei secoli, considerata un portafortuna… Quindi fatene incetta e collocatene un paio in una stanzetta.

GEMELLI: Con l’estate inediti sipari si apriranno su una stagione da vivere interamente con ciò che di inaspettato riserverà… Nel contempo guardatevi da parenti serpenti, spese incombenti, soggetti prepotenti, non prendete per oro colato ciò che vi verrà riferito e andate in fondo ad una questione delicata. Magica notte di San Giovanni: Procuratevi della ruta (soprannominata “erba allegra”) posizionandone un po’ nei locali dell’abitazione: proteggerà e spalleggerà!

CANCRO: In testa svolazzeranno tante idee ma prima di poterle tradurre in pratica dovete ancora pazientare… Però vi sentirete più sgargianti malgrado un paio di contrattempi facciano salire i fumenti…In simultanea tirerete respiri di sollievo riguardo ciò che fino a ieri preoccupava e un soggetto vi strabilierà. Il Compleanno sarà veramente speciale! Magica notte di San Giovanni: Un mazzettino di erbette legato con un fiocchettino se conservato sino a fine anno allieverà ogni fastidio ed inganno.

LEONE: Si staglia un periodo fermentato nel corso del quale converrebbe dar ben poco per scontato considerati i ribaltamenti di situazione che attendono sotto il solleone… Infatti vi riprenderete un pelino, aderirete ad una cena o farete un acquisto vantaggioso. Occhio però a non farvi infinocchiare! Magica notte di San Giovanni: Comprate una treccia d’aglio e appendetela in cucina: secondo una leggenda imprigionerebbe la scalogna a favore di una maggior pace e tranquillità …

VERGINE: Di cosine strambe ve ne capiteranno tante e, tra una ghignata, un cruccio e uno stupore, vi tufferete in un’estate mattacchiona e sorniona. Per cause di forza maggiore vi toccherà posticipare un appuntamento o scendere a compromessi con chi poco da e tanto pretende mentre una situazione stagnante si sbloccherà. Magica notte di San Giovanni: Anelate attutire le grane? Se si, affidatevi alla borragine: portentosa nell’infondere letizia, favorire successo e debellare ogni mestizia …

BILANCIA: Le stelle parteggiano per voi: approfittatene al fine di ottimizzare la quotidianità, fare un viaggettino, togliervi un capriccetto, sistemare faccende pratiche, gustare appieno il profumo dell’estate. Ciononostante vi arrabbierete per un’iniquità o il comportamento di un tipo scorretto. Magica notte di San Giovanni: Per accattivare la buona sorte ficcate in un sacchettino dell’origano, un peperoncino e del rosmarino, chiudetelo con un nastrino e custoditelo nel comodino.

SCORPIONE: Marte sta dando i numeretti portando qualche nativo ad inalberarsi o a veder saltare i nervetti… Suvvia, datevi una calmata, anche perché qualsiasi cosa vi turbi si risolverà pur se con l’ausilio del tempo e della lungimiranza. In compenso una chiamata, un incontro, una liberatoria chiacchierata o una improvvisata vi ringalluzzirà… Magica notte di San Giovanni: Dietro ad una porta ponete del lauro e delle foglie di fico: preserveranno da pettegolezzi, cattiverie e falsità.

SAGITTARIO: Quando si tratta con chi ha un brutto carattere, farsi rispettare è arduo… Estrapolate l’arma della diplomazia, non stateci male e, come per incanto, volgerete certe situazioni a vostro vantaggio… Fin qui l’annata non è stata un granché fortunata considerati i contesti in cui vi siete trovati ma adesso pian pianino risalirete la china… Magica notte di San Giovanni: L’aglio si sa è contro i vermi… Quindi ficcatene dappertutto visto che servirà a liberarvi di umani vermetti…

CAPRICORNO: Proprio il 24 si forma la Luna piena nella vostra costellazione e tale evento renderà il cuor più contento al punto di ipotizzare un fuori porta, brindare ad un avvenimento o sentirvi meglio psicologicamente. Un neo sarà costituto dall’arrabbiatura di turno, un personaggio bisturno, la propensione a spaccare oggetti o a dimenticare cose importanti. Magica notte di San Giovanni: I portenti della menta sono noti quindi fatene largo uso, tritandola in talune vivande e tenendone un vaso sul terrazzo.

ACQUARIO: Tassativo gestire con cautela i rapporti interpersonali al fine di non fomentare attriti e cagnare… Sul lavoro, nelle amicizie o in famiglia, aleggerà uno spizzico di parapiglia e a volte il morale scenderà in cantina ma basterà una spruzzatina di allegria o un contatto inusitato a tirarvi su e riprendere fiato. Fattibili dei corrucci per anzianotti. Magica notte di San Giovanni: Porterà bene preparare una frittata con zucchine, menta, erba di San Pietro e mangiarla esattamente il 24.

PESCI: Divisi tra due fuochi non riuscirete bene a capire quale bruci e quale scaldi, agitandovi così per delle sciocchezze o per un soggetto che non merita manco l’unghia del vostro dito mignolo… In ambito professionale non va male ma c’è chi tenta di fare le scarpette: quindi aprite gli occhietti. Combini da organizzare. Magica notte di San Giovanni: Dei fiori di zucca, se in compagnia pasteggiati, daranno splendidi risultati. E come digestivo un liquorino alla liquirizia o al rosmarino…

