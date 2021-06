Tende da sole: per il montaggio affidatevi a professionisti

Da alcuni decenni siamo la Ditta sinonimo di qualità nella lavorazione di materie plastiche e nella costruzione di serramenti con relativo Montaggio tende da sole Partendo da un progetto del cliente o da una semplice idea, siamo in grado di sviluppare soluzioni ad hoc per serramenti e attrezzature di ogni tipo, compresi profilati in PVC. Le tipologie di prodotti da noi proposte investono inoltre numerosi settori, dall’industria edile alle applicazioni industriali, per approdare all’arredamento, ad esempio con tende da sole e zanzariere Grazie agli strumenti informatici all’avanguardia utilizzati dal nostro Ufficio Tecnico, sviluppiamo ogni progetto in tempi rapidi, garantendo puntualità nelle consegne e contenimento dei costi Dalla fase progettuale a un efficiente servizio di manutenzione e assistenza post-vendita, la nostra realtà è un punto di riferimento nella provincia fiorentina, alla quale affidarsi per soluzioni personalizzate, che resistono nel tempo e dallo stile unico Le tende da sole hanno un forte impatto estetico e danno una forte connotazione alla facciata di un palazzo o a un giardino. Forte di una lunga tradizione, la ditta ha creato un catalogo ampio e in costante aggiornamento, selezionando i migliori fornitori, con una predilezione per la qualità del made in Italy e dove il design non lascia mai il passo a una ricerca in termini di funzionalità e praticità.

La possibilità di personalizzare le lavorazioni per le vostre tende permette all'azienda di fornire soluzioni dedicate per verande, abbaini, lucernari e anche per tende schermanti orizzontali, utilizzate quando si desidera un po' di privacy Le proposte sono numerose, da quelle più tradizionali alle soluzioni innovative e di tendenza. Presso lo showroom aziendale è possibile trovare tende per giardini tende vela tende verticali tende oscuranti tende veneziane tende con bracci estensibili per balconi coperture solari tende per interni Montaggio tende I tessuti di ultima generazione sono stati progettati allo scopo di resistere a tutte le sollecitazioni esterne, dagli agenti atmosferici a stress di tipo meccanici, sono inoltre ignifughe e lavabili: i colori a disposizione sono numerosi, ma è anche possibile richiedere soluzioni su misura e stampe particolari. L'azienda svolge inoltre servizi di trasporto, montaggio e collaudo e su richiesta anche manutenzione e riparazione Tutte le tende da sole per esterni possono anche prevedere la completa automatizzazione dei movimenti Inoltre, puoi consultare le guide per usufruire delle detrazioni fino al 50% per tutto il 2020:Uno dei punti di forza dell’offerta è legata alla progettazione, vendita e installazione di tende da sole: questo prodotto deve essere sempre performante per proteggere ogni spazio dal calore del sole e da occhi indiscreti, fornendo piacevole ombra e freschezza.

Per questo serve affidarsi per il Montaggio tende da sole a professionisti del settore per garantirsi soluzioni personalizzabili e su misura, in grado di adattarsi perfettamente alle proprie esigenze e di durare a lungo nel tempo. Tutte le tende da sole proposte sono molto resistenti, possono essere dotate di bracci estensibili o fissi e non presentano alcun limite di lunghezza. Estremamente ampia è la scelta di colori e trame, sempre impostate su tessuti di altissima qualità, in modo da adattarsi ad ogni contesto abitativo: le marche di tessuto a disposizione sono le migliori sul mercato