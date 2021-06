Calcio giovanile. I Giovanissimi 2006 della Polisportiva Vallecrosia Academy ospitano l’Ospedaletti (Foto)

Sul campo in erba dello “Zaccari”, a Camporosso, i Giovanissimi 2006 della Polisportiva Vallecrosia Academy, guidati dal mister Francesco Lapa, sabato pomeriggio sono scesi in campo contro l’Ospedaletti durante la terza partita del mini campionato Figc.

Partita interessante e vivace, caratterizzata da un forte caldo, che ha condizionato le prestazioni dei giovani atleti. Alla fine la formazione orange, guidata dal mister Vincenzo Stragapede, ha prevalso con il risultato finale 1-3.

“Unica nota dolente, la conduzione arbitrale, approssimativa, che ha condizionato la gara stessa, a partire dall’espulsione affrettata intorno al 25' del primo tempo di Mattia Crupi oltre a numerose imperfezioni, in occasione di due gol su tre della formazione orange” fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy.

“Da parte mia un plauso va alla formazione avversaria, ben schierata in campo, con diverse individualità importanti - commenta il tecnico biancorosso Francesco Lapa - un ringraziamento va anche ai miei ragazzi per l’impegno profuso e per il loro sforzo di rimanere in gara sino a 5 minuti dal termine, nonostante l’inferiorità numerica subita intorno al 25' del primo tempo. Siamo sulla strada giusta, il lavoro e l’applicazione dei ragazzi via via rileva i suoi frutti”.