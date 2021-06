Beach volley: scatta nel weekend il torneo che assegna le 'wild card' per il 'Festival nazionale' di Sanremo

Scatta venerdì prossimo a Sanremo il torneo ‘Serie B2 Financial Promoter Gianni Crespi’, maschile e femminile, valido per l’assegnazione delle wild card per accedere alla tappa ‘Open’ di del 18° ‘Festival Nazionale di Beach volley - Città di Sanremo - Trofeo Gino Mercedes Benz’.

“Siamo stati contattati da decine di squadre – ha detto Manuelo Calvo della Polisportiva Riviera Volley - che non hanno i punti necessari per avere la certezza di iscriversi alla tappa del circuito italiano nazionale. Così, in accordo con la Fipav Liguria abbiamo organizzato il torneo di B2, dove in palio ci sono i posti per entrare in tabellone. Siamo molto soddisfatti del ritorno in termini di coppie e di interesse che sta suscitando la tappa di Sanremo. Ora aspettiamo le conferme per le giovanili anche se il periodo tra esami e termine campionati di categoria non sono favorevoli”