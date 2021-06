Dal 1° luglio via al 'Frecciabianca' al posto del Thello: Fdi a Vallecrosia elogiano il lavoro di Berrino e Russo

L’Assessore regionale Gianni Berrino e il Consigliere Veronica Russo incassano i complimenti del circolo Fratelli d’Italia di Vallecrosia per il lavoro portato avanti, relativo al servizio dei ‘Frecciabianca’ dal 1° luglio sulla linea Ventimiglia-Milano, al posto dei Thello cancellati mesi.

“Un risultato - dichiara il coordinatore del circolo vallecrosino Alfonso Bruno - che ha visto Gianni Berrino battersi a livello nazionale, per evitare che la nostra regione e ancor più il nostro ponente rimangano per l’ennesima volta emarginati ed abbandonati. Un lavoro di squadra che ha visto l’approvazione all’unanimità in consiglio regionale di un ordine del giorno presentato dal gruppo regionale di Fratelli d’Italia e che a sua volta è stato già presentato ed approvato da molti comuni del ponente ligure”.

L’ordine del giorno è stato anche presentato dal consigliere comunale vallecrosino Fabio Perri e che verrà discusso nel prossimo consiglio comunale per continuare a dare forza al lavoro fatto dall’assessore Berrino. “La tutela del diritto dei cittadini a spostarsi – termina Alfonso Bruno - e la necessità di favorire la ripresa del turismo hanno avuto la meglio su ogni logica di business”.