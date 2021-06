Dal savonese: 10 migranti su un Tir diretto a Ventimiglia sull'autostrada Borghetto Santo Spirito e Ceriale

Intervento della Polizia Stradale di Imperia Ovest, questa notte tra Borghetto Santo Spirito e Ceriale in carreggiata Nord sull’Autostrada dei Fiori in direzione Ventimiglia, per una decina di migranti che erano nascosti nel cassone posteriore di un Tir.

E’ stato il conducente del mezzo pesante, verso le 2, ad avvertire rumori provenienti dal mezzo ed a chiamare subito la Polizia Stradale. Gli agenti sono intervenuti e, all’interno del cassone sono stati trovati 10 migranti di varie nazionalità tra i quali 3 minori.

Questi sono stati portati subito in strutture della zona mentre gli altri 7 sono stati portati in Questura a Savona per essere identificati. Si tratta di uno degli episodi che si ripetono quasi quotidianamente, come quello di alcuni giorni fa a Ventimiglia, quando vennero scoperti 26 profughi su un mezzo pesante.