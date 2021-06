Sanremo: termine le attività del progetto triennale Erasmus Share al Liceo 'Cassini'

Si sono concluse le attività legate al progetto triennale Erasmus+ KA229 (Sharing Heritage And Realize Europe) con una serie di incontri virtuali organizzati nella sede di Villa Magnolie, ai quali hanno partecipato 40 studenti del Liceo ‘G.D. Cassini’ selezionati per merito, insieme a docenti ed alunni delle altre tre scuole del partenariato: Turchia, Lituania e Polonia.

Il progetto, il cui leit-motiv è rappresentato dalla condivisione del patrimonio culturale materiale e immateriale, si è concluso in maniera piuttosto travagliata, a causa della pandemia che ha bloccato ogni possibilità di incontro in presenza. Gli incontri online hanno così sostituito le mobilità vere e proprie ma l’entusiasmo e l’affiatamento tra i partner non è venuto meno.

L’incontro virtuale ha visto infatti l’alternarsi di momenti di lavoro, di riflessione sulle esperienze vissute durante il lockdown, di passeggiate virtuali tra le vie di Sanremo nonché momenti di gioco, allegria e ottimismo per il futuro.

I referenti, i proff. Tiziana Marchiani e Walter Scavello, hanno ringraziato il Dirigente Scolastico, ai docenti che hanno preso parte alle attività, agli alunni e ai genitori per la collaborazione e l'entusiasmo dimostrati nei tre anni di lavoro, per aver creduto nel progetto e nell’importanza dell’apertura europea per un reale scambio di conoscenze e buone pratiche didattico-educative.