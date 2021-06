Sanremo: educazione e rispetto dell'ambiente, in corso Mazzini nasce l'orto sociale per nonni e bambini - video servizio

Da domani a Sanremo prenderà il via il progetto "Nonni e bimbi all'orto". Un'iniziativa condivisa dal CAV Centro di Aiuto alla Vita con i Deplasticati e realizzata grazie al Patto di Sussidarietà “Anziani: Ben-essere in Liguria”, finanziata dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

Il terreno coltivato de I Deplasticati in corso Mazzini, a sinistra dell'ex Parco Hotel, da domani diventerà orto sociale. Un'occasione per promuovere l'educazione e la formazione di anziani e bambini, il rispetto per l'ambiente, la creazione e il consolidamento di legami sociali.