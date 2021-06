Salsa, bachata e kizomba, la domenica è caraibica al Bahama Star

Riprendono, all'insegna di un'estate magica, gli appuntamenti al Bahama Star del fine settimana, dedicati alla buona musica e all'ottimo cibo nel fantastico Loft estivo.

Il meglio della musica caraibica è di scena al Bahama Star domenica 6 giugno dalle 11 alle 18. In consolle il famoso Dj brasiliano Ray dos Santos. Il Dj proporrà un viaggio musicale alla scoperta di un repertorio di cover scelto fra le hit di salsa, bachata e kizomba. Ray dos Santos ha una carriera trentennale costellata da una miriade di successi e di esperienze nell'ambito della musica latino-americana come insegnante di ballo e Dj di eventi.

“ Il genere musicale che propongo – ha spiegato Ray dos Santos - è accattivante e mescola differenti stili di bachata, salsa e kizomba per un sound estivo unico. Riuscire a tracciare una storia di questi ritmi musicali risulta impresa ardua e difficile. La “bachata” nasce a Santo Domingo agli inizi del '900 tra la popolazione più degradata e povera. Il ballo serviva per liberarsi dallo stress quotidiano. La “salsa” invece, nasce a Cuba come "Casino cubano" e si ritrova nella cultura musicale di molti paesi del Centro America, in modi e caratteristiche diverse: da Puerto Rico alla Colombia e al Venezuela. La “kizomba” infine, nasce agli inizi degli anni 80 a Luanda in Angola, come risultato delle influenze caraibiche, brasiliane e africane. Qui in liguria insegno da oltre venti anni ballo latino e solo negli ultimi anni mi sono specializzato nella kizomba. Il ballo della kizomba è molto sensuale ed elegante e la coppia trova nell’abbraccio il proprio punto di forza. Con Alex collaboriamo dal oltre due anni e la proposta che offriamo ai clienti e amici è di trascorrere alcune ore in assoluto relax e spensieratezza”.

Si ricorda che durante l'evento non si potrà ballare ma solo ascoltare la musica nel rispetto delle normative. Ma non è tutto! Pranzo con menù Bahama Star a soli 20 euro, menù Empanadas o aperitivo e soprattutto tanta bella musica latina e divertimento.

Tutto si svolgerà nel rispetto delle disposizioni Anti-Covid19. Si raccomanda la mascherina!

È gradita la prenotazione al 380 7098908.

In caso di maltempo l'evento sarà spostato alla domenica successiva!