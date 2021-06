‘Olive Oil International Contest’, una giornata dedicata all’‘Oro Giallo’ sabato a Monaco

Mancano poche ore all’atto conclusivo della 5° Edizione del Masters of Olive Oil International Contest.

"Il Concorso - spiegano gli organizzatori - nato nel 2016 con l’idea di colmare un vuoto e dare vita ad un Concorso Oleario Internazionale in Liguria, una delle regioni che ha fatto la storia dell’Olio in Italia negli ultimi 40/50 anni. Nell’anno della pandemia nonostante le immense difficoltà grazie all’impegno ed all’appassionato contributo dell’ideatore Aldo Mazzini, della Dr.a Alissa Mattei presidente KNOIL ed al Presidente nazionale dell’associazione dei Comuni Bandiera Arancione Fulvio Gazzola (sindaco di Dolceacqua) nel 2021 ha preso una nuova piega ad ampio respiro internazionale.

L’evento è stato trasferito a Monaco anche grazie al contributo attivo di due sponsor d’eccezione l’azienda agricola più importante d’Italia ‘Bonifiche Ferraresi’ e l’azienda MORI TEM produttrice di frantoi per le produzioni di eccellenza oltre che al Comune di Monaco che ha accolto l’evento dandogli supporto e patrocinio. L’idea di portare la premiazione a Monaco ha dato una svolta notevole alla manifestazione portando aziende produttrici provenienti da 12 diversi Paesi a concorrere per uno degli ambiti titoli di Masters of Olive Oil 2021. A questa edizione Monegasca hanno partecipato 170 oli provenienti da 3 continenti. Nel novero delle aziende iscritte vi sono almeno 10 delle aziende più blasonate e premiate al mondo in gara per il titolo di Masters of Olive Oil, il livello è dunque stato altissimo come mai prima.

Sabato 5 giugno a Monaco saranno svelati i nomi dei vincitori nelle 11 categorie in cui i campioni sono stati divisi al momento dell’iscrizione e dalle valutazioni della Giuria. Quest’anno la Giuria Internazionale è stata la più prestigiosa e blasonata di sempre con ben 13 Giudici provenienti da: Italia, Spagna, Grecia, Tunisia, Turchia, Israele, Cile, Giappone. Il livello di professionalità dei giudici è stato davvero quasi impareggiabile, ben 11 di loro hanno il diploma di Capo Panel il massimo grado di conoscenza e competenza raggiungibile in materia olearia.

Il Concorso è stato ideato ed organizzato dall’assaggiatore professionista Dr. Aldo Mazzini di Imperia con la collaborazione dell’Associazione KNOIL e la collaborazione dell’Organizzazione dei Comuni Bandiera Arancione e dell’Associazione dei Siti Storici Grimaldi di Monaco a cui sono state dedicate due categorie specifiche di premi. Questa nuova collaborazione unita alla nuova e prestigiosa location per la premiazione ha condotto verso nuovi scenari di partecipazione e successo la manifestazione.

Quando domenica, dopo le premiazioni a Monte Carlo presso il NOVOTEL (ore 10 -13) e il Park Princesse Antoinette (ore 15,30-17) (il giardino degli ulivi nel centro di Monaco) e le degustazioni pubbliche degli oli migliori del mondo, presso la piazza del mercato di Monaco (ore11,00 – 15,00), chiuderà i battenti l’edizione 2021 del MOOOIC possiamo dire che si chiuderà un era e se ne aprirà una nuova verso nuovi traguardi per il 2022 anno in cui auspichiamo la Kermesse potrà confermare e consolidare in tutto e per tutto di essere una della 10 manifestazioni per oli e produttori di alta qualità più prestigiose e importanti al mondo.

Nel frattempo vi aspettiamo numerosi per la video diretta streaming di sabato 5 giugno e sul canale Youtube del Concorso - Masters of Olive Oil Youtube channel (https://www.youtube.com/channel/UCvpcNv3a2Yipt6U3eG-kPjw) e sul Canale Facebook (https://www.facebook.com/MastersofOliveOil ) e sul Sito web del MOOOIC (https://mastersofoliveoil.org/) per la recensione dei migliori oli del mondo decretati dalla Giuria internazionale dell’Edizione 2021".