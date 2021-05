Il decreto conferma il sostegno al reddito dei frontalieri: il Ministro: "Nessun lavoratore deve essere lasciato indietro in questo momento di difficoltà"

È stato appena confermato dal Dl Sostegni bis il sostegno al reddito dei frontalieri. A comunicarlo è il sottosegretario al ministero del Lavoro, Tiziana Nisini che spiega: “Grazie all'impegno del nuovo Governo si salvaguardano sei milioni di euro già destinati ai lavoratori frontalieri”. "Dopo il via libera dal Cdm - conclude il ministro del lavoro - ci attiveremo per la predisposizione del bando attuativo affinché nessun lavoratore sia lasciato indietro in questo momento di particolare difficoltà".

"Durante il precedente Governo Conte - precisa l'onorevole della Lega, Flavio Di Muro - si era riusciti a istituire questo fondo che, con il contributo dei deputati della Lega in commissione fu raddoppiato da tre a sei milioni, garantendo così una capienza idonea a rispondere alle esigenze dei frontalieri di tutta Italia. Per inerzia del governo giallorosso il fondo però non fu mai attuato".