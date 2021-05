Serie di escursioni a cura di 'Ponente Experience' nel prossimo fine settimana in provincia

Dal 28 maggio al 2 giugno le occasioni per camminare e scoprire il territorio del ponente ligure con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience saranno davvero tantissime.

Venerdì 28 maggio – Anello Cipressa – Lingueglietta al tramontoUna suggestiva escursione ad anello che, sul fare del tramonto, da Cipressa, ci porterà a toccare i borghi di Costarainera e Lingueglietta.

Sabato 29 maggio – Crepuscolare su Monte Croce

Una escursione serale nella magica luce del tramonto sulle alture che dominano Imperia

Domenica 30 Maggio – Escursione in barca a vela e seawtaching

Una magnifica escursione naturalistica in barca a vela, esplorando il Mar Ligure in maniera sostenibile, per scoprire la ricca biodiversità del Santuario Internazionale dei cetacei. Natura, vela e un piacevole ambiente ci aspettano a bordo per vivere una giornata all’insegna di mare, sole e attività di whale watching.

Domenica 30 Maggio – Anello dei forti di Nava

Una piacevole escursione sul Monte Missun, lungo la cannoniera che segna il confine tra Italia e Francia.

Domenica 30 maggio – Il Monte Missun

Una piacevole escursione sul Monte Missun, lungo la cannoniera che segna il confine tra Italia e Francia.

Mercoledì 2 giugno – Passo Teglia - Passo della Mezzaluna

Un’escursione che ci porterà a scoprire la storia e le leggende legate al bosco di Rezzo in una escursione dagli scorci ed ecosistemi ricchi e vari. Dai magnifici panorami sulla valle Argentina alla fitta faggeta, dalle testimonianze del passato ai fenomeni geologici, sarà un’esperienza da ricordare.

Mercoledì 2 giugno 2021 – Le dorsali della Val Tanarello

Scopriremo una delle aree più selvagge e incontaminate del Parco Naturale delle Alpi Liguri osservando i camosci appena nati e cercando le tracce del lupo.

Tutte le informazioni dettagliate sono reperibili sul sito www.ponenteexperience.it