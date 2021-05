L'appello della Croce Verde Intemelia per la donazione del 5x1000: “Aiuta chi ti aiuta, aiutaci ad aiutare”

La Croce Verde Intemelia lancia il proprio appello per la donazione del 5x1000.

“Aiuta chi ti aiuta, aiutaci ad aiutare. Quasi un mantra la richiesta di aiuto in sostegno dell'attività della nostra associazione di volontariato. Noi ci mettiamo il cuore, sempre, la nostra passione è costante, h24 per 365 giorni all'anno dal 1949, esattamente da 72 anni al servizio di chi ha bisogno. Che sia un soccorso di emergenza sanitaria, un trasferimento, una consulenza, un servizio ordinario per il rientro a casa o verso qualche struttura protetta, l'accompagnamento per la dialisi o per qualche visita specialistica di pazienti non deambulanti con i nostri mezzi dedicati, oppure i servizi sociali, la consegna dei farmaci e della spesa solidale, siamo impegnati anche come operatori di colonna nazionale di Protezione Civile seguendo le direttive di ANPAS l'associazione nazionale delle pubbliche assistenze di cui facciamo parte. Nel rispetto della normativa covid e con tutte le precauzioni previste dai protocolli, non ci siamo mai fermati con i nostri corsi, in didattica a distanza ed in presenza a numero limitato, quelli interni per i nuovi volontari e di aggiornamento per i soccorritori certificati 118 e i dipendenti, i corsi BLS HCP per operatori sanitari, Heartsaver RCP AED per la popolazione e le manovre disostruzione pediatriche e per lattanti, grazie al lavoro dei nostri 5 istruttori certificati dall'American Heart Association del Training Site Croce Verde Intemelia di Outsphera for Life. Ogni giorno siamo pronti e soprattutto preparati ad affrontare qualsiasi soccorso emergenza, in sinergia con le altre forze in campo, i VVF e tutte le forze dell'ordine e soprattutto con il nostro mezzo di soccorso avanzato Alfa 3 con personale medico e infermieristico del 118 a bordo ed in servizio come noi h24 per 365 giorni all'anno. Questo e tanto altro ancora, il nostro servizio non si esaurisce mai. Ora puoi essere tu ad aiutarci, devolvendo il 5x1000 della dichiarazione dei redditi a favore della nostra associazione e, come dice il mantra: qui donare non ti costa nulla, solo il tempo di una firma. Impiegheremo i fondi raccolti per l'acquisto di nuovi automezzi, nuovi presidi sanitari e dispositivi di protezione individuale. Grazie in anticipo a chi continuerà a supportarci”.