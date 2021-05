Imperia: proseguono le interviste del Liceo Viesseux, ieri quella con l'Ambasciatore Mario Boffo

Prosegue il ciclo di contributi formativi esterni realizzato dal Liceo Vieusseux di Imperia a supporto della didattica della scuola e per l’apertura culturale del territorio, in un’ottica di scuola sempre più Civic Center.

Nei giorni scorsi è stata registrata l’intervista online con l’Ambasciatore Mario Boffo, già a capo delle delegazioni diplomatiche italiane in Yemen e Arabia Saudita, e ora saggista e scrittore. La conversazione ha riguardato temi di civilizzazione, geopolitica, diplomazia nel contesto mediorientale e in particolare nel fascinoso mondo dell’Arabia Felix, toccando note di real politik ma anche corde emozionali, per giungere poi a offrire anche una particolare lettura delle questioni di genere, a commento dell’opera narrativa del diplomatico relativa all’intrigante tematica delle streghe medievali.

Tutto il ciclo di interviste esclusive alle diverse personalità della cultura realizzato dal liceo è liberamente disponibile e accessibile sul sito del Vieusseux, cliccando QUI.