Sanremo: venerdì appuntamento con “La notte nazionale del classico”, la diretta streaming insieme al Cassini

Venerdì, dalle 16 alle 20, il Liceo Statale “G.D.Cassini” di Sanremo parteciperà a “La notte nazionale del classico”, con una diretta streaming disponibile a questo LINK. Nel corso di questa diretta, gli alunni del liceo classico, coadiuvati dai propri docenti, aderendo alla giornata nazionale dedicata al Liceo Classico, organizzeranno, realizzeranno e condivideranno produzioni video, audio e grafiche dedicate alla cultura classica, per promuovere non solo la scuola stessa ma più in generale l’amore per la cultura.

"Chiunque voglia assistere alla diretta, o anche solo a una sua parte, pertanto, è invitato a collegarsi, a partire dalle 16: sarà un’occasione per coniugare l’amore per gli autori latini e greci, quello per la letteratura italiana senza dimenticare però che il mondo classico è culla di tutte le scienze. In questo senso, grande spazio avrà, in considerazione della ricorrenza del settecentenario della morte, la figura di Dante; il tutto a sottolineare l’ideale continuità di una serie di esperienze culturali che anche le nuove tecnologie contribuiscono a mantenere vitali e significative per tutti noi" - sottolineano dal Liceo Classico di Sanremo.