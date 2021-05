Acquisto prestazioni specialistiche ambulatoriali, il bando è on line sul sito di Asl1

È stata pubblicata sul sito di Asl1 (www.asl1.liguria.it) la manifestazione di interesse per l'acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali. Sul portale web è pubblicato l'avviso valido per il periodo Luglio - Dicembre 2021 da erogatori accreditati e la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per venerdì 31 dicembre 2021.

Sul seguente link (https://www.asl1.liguria.it/tutte-le-comunicazioni/990-manifestazione-interesse-prestazioni-specialistiche-ambulatoriali-2021.html) è possibile consultare il bando della manifestazione di interesse.