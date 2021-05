“La scuola di domani: scuola in presenza, tecnologia e reti”: oggi pomeriggio il webinar in streaming

Il mondo della scuola e della formazione punta sulla ripartenza dopo settimane e mesi di didattica a distanza e chiusure improvvise.

Questo pomeriggio, dalle 16.45, è in programma l’incontro streaming “La scuola di domani: scuola in presenza, tecnologia e reti” che vedrà la partecipazione, tra gli altri, dal formatore digitale Andrea Cartotto, da Monica Cavallini di Progetto Scuola Digitale Liguria e Alessandro Clavarino di Usr Liguria.

Il convegno vuole essere una riflessione condivisa sulla possibile ripresa in presenza, in che temi e in quale modalità, e tentare un’analisi dei comportamenti più virtuosi messi in opera durante questi mesi e quali ‘lezioni’ dovremmo trarne per la scuola di domani. Quali aspetti della didattica digitale integrata si sono rivelati efficaci e come trasferirli nelle future attività didattiche quotidiane.

