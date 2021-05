Sanremo: spacciano droga nei pressi di un supermercato, 38enne e 41enne arrestati dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Sanremo hanno arrestato due uomini per spaccio di droga. L’intervento è stato effettuato alcuni giorni fa, nel corso dei normali controlli sul territorio.

Nel corso di un posto di controllo i militari erano nei pressi di un supermercato dove uno spacciatore di 38 anni già conosciut, non ritenendosi osservato ha ceduto un piccolo involucro ad una persona, ricevendo in cambio i soldi. Entrambi sono stati fermati ed è stato recuperato il denaro e un piccolo quantitativo di eroina. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore ma, quasi in contemporanea i Carabinieri hanno visto un altro straniero (un 41enne già noto) che, transitando frettolosamente ha imboccato un vicolo. E’ stato fermato mentre tentava di disfarsi di un involucro contenente circa 2 grammi di eroina, poi recuperato.

I due sono stati arrestati in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti. Sottoposti a processo per direttissima, sono stati convalidati gli arresti, disponendo per il primo il divieto di dimora in provincia di Imperia e, per il secondo l’obbligo di presentazione periodica.