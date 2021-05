Sanremo: questa notte, dall'una alle 5, mezza città senza corrente elettrica, le raccomandazioni di Amaie

Questa notte sarà interrotta l’erogazione della corrente per lavori urgenti e indifferibili sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica. La sospensione riguarderà l’area cittadina sanremese connessa alla rete elettrica di Amaie dalle ore una alle 5 circa.

Durante i lavori saranno alimentate con connessione di emergenza soltanto alle utenze di primaria importanza sanitaria dell’ospedale di Sanremo (Edificio Principale, padiglioni Castillo e Giannoni) e del depuratore di Capo Verde.

Non tutti gli utenti di Sanremo rimarranno senza energia elettrica, ma la disalimentazione è prevista per i soli clienti di Amaie (contatori di colore grigio con la scritta ed il simbolo Amaie) mentre non saranno interessati i clienti Enel (contatori di colore bianco).

Dal Momento in cui gli impianti devono considerarsi permanentemente in tensione l’Amaie raccomanda di non avvicinarsi ad essi anche se riscontrati momentaneamente fuori tensione.