Immigrazione, Di Muro (Lega): “Situazione fuori controllo. Serve intervento tempestivo”

“Gli sbarchi delle ultime ore mostrano una ripresa del fenomeno migratorio che deve essere necessariamente fermato. Servono misure che contrastino scafisti, trafficanti e organizzazioni criminali. Non si può tacere davanti alle tante vittime e bisogna agire prima che si consumino altri disastri.

Ho presentato un'interrogazione al Ministro Lamorgese per capire quale linea d'azione intenda adottare il Governo con particolare riferimento a Ventimiglia, città già in sofferenza e che rischia di vedersi ancora più in difficoltà con l'aumento dei flussi migratori”.

Lo dice in una nota il deputato della Lega Flavio Di Muro.