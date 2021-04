Al Ristorante Salsadrena pranzo e cena sull'ampia e tranquilla terrazza vista mare

Il Ristorante Salsadrena a Sanremo, oltre ad offrire una splendida vista mare sulla spaziosa terrazza, lontana dal traffico cittadino, propone una cucina ricercata, ma al tempo stesso semplice e del territorio in un ambiente tranquillo e rilassante. Qui potrete spaziare dalle ottime pizze, fatte con lievito madre e farina macinata a pietra semintegrale, anche senza glutine, ai primi e secondi dai sapori tipici della tradizione mediterranea. Il Salsadrena è certificato AIC (Associazione italiana celiachia) e vanta più di 20 anni di esperienza nella ristorazione. Nel 2020 ha ricevuto un importante riconoscimento da parte di "50 Top Pizza", la più importante guida on line del settore, come pizzeria “eccellente” per la qualità delle farine e degli ingredienti usati.

Prosegue il servizio di asporto e consegna a domicilio ed è possibile prenotare collegandovi all'app Deliveroo, oppure via wathsapp al numero 3337885272.

Vi ricordiamo che il Ristorante Salsadrena si trova sul bellissimo lungomare Imperatrice al nr. 45.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al (Sito) o alla pagina Facebook.