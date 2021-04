'Richiamo' di AstraZeneca non disponibile: un lettore "Cosa devo far fare ai miei dipendenti?"

Un nostro lettore, M.R., ci ha scritto per chiedere delucidazioni in riguardo al richiamo del vaccino Astrazeneca:

“Non è una questione di negazionismo ma c’è anche chi si preoccupa e cerca di tutelare i suoi operai e le loro famiglie mentre ad oggi siamo tutti in confusione. Spero che qualcuno possa darci delle risposte al riguardo, visto che qualsiasi numero di telefono è un rebus. Mi pongo una domanda seria e chiedo chi è nel campo vaccinale se mi può dare una risposta. Circa due mesi fa, come ditta che lavora sul territorio francese, abbiamo fatto il primo richiamo: quattro dei miei operai hanno fatto la prima dose di Astrazeneca, mentre io e l'altro operaio per motivi di età il Pfizer con relativo richiamo. Ora, praticamente, in due siamo in regola con la vaccinazione”.

“Ieri ho chiamato il centro vaccinale di Camporosso, dove siamo andati noi e dove dovrebbero fare il richiamo il 10 maggio quattro operai, per chiedere gentilmente se si poteva anticipare di un paio di giorni la vaccinazione per non rischiare di rimanere con la ditta non operativa per quasi una settimana visto l'effetto che avevano avuto con la prima dose. Per tutta risposta mi hanno detto che, per i motivi che si conoscono, l'AstraZeneca è sospeso. Allora domando: se non possono più fare il richiamo che cosa devono fare i ragazzi, visto che hanno già avuto una somministrazione di quel vaccino? Ritengo come nel mio caso in tutta Italia ce ne siano centinaia di migliaia e desidero sapere cosa bisogna fare anche perchè mi è stato detto a suo tempo che non si poteva sforare dalla prima data della somministrazione alla seconda, altrimenti non avrebbe avuto effetto contro il Covid”.