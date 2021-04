Imperia: rinviata la presentazione "Dalla Rivoluzione alla democrazia", assente l'on. Fassino

La presentazione del libro “Dalla Rivoluzione alla democrazia” in programma questa sera alle 20.30 sulla pagina Facebook PD Provinciale Imperia è rinviato a data da destinarsi per motivi personali dell’onorevole Fassino.



"La presentazione verrà recuperata il prima possibile, annunceremo la nuova via social e via stampa agli spettatori il prima possibile. Ci scusiamo per il poco preavviso" - assicurano dal Partito Democratico.