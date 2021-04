Danni alluvionali di ottobre 2020: Ioculano "Nessun aiuto è arrivato e non ci sono notizie in merito"

Interrogazione del consigliere regionale Ventimigliese Enrico Ioculano, oggi in assise regionale, per chiedere se e quando verranno riconosciuti i rimborsi economici ai Comuni e alle imprese colpite dagli eventi alluvionali dell’ottobre 2020.

Il consigliere di opposizione ha evidenziato come, fino ad oggi, non ci siano notizie sugli aiuti economici erogati per far fronte ai danni alluvionali per le imprese e per i Comuni, già colpiti dalla pandemia.

L’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone, ha risposto: “Per quanto riguarda il comparto famiglie e attività economiche, il presidente Toti, in qualità di Commissario, ha espletato tutte le attività di competenza nei tempi e nei modi previsti. Per il comparto del patrimonio pubblico, il commissario ha provveduto alla predisposizione del piano di interventi urgenti e di ripristino dei sevizi pubblici essenziali e quelli in regime di somma urgenza”. Giampedrone ha rinviato il tutto ai successivi provvedimenti di competenza statale.