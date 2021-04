Bordighera: in 56 per pulire le spiagge dalla plastica abbandonata, "Un risultato importante"

56 volontari hanno preso parte oggi alla raccolta della plastica disseminata lungo il litorale di Bordighera, fra la spiaggia di Rattaconigli e i Pennoni. Una grande partecipazione per l'iniziativa, ben oltre le aspettative considerando le restrizioni imposte dal Covid e le incerte condizioni meteo.



“Ringrazio di cuore veramente tutti coloro che hanno voluto prendere parte a questa iniziativa - dice il presidente Axel Vignotto - in primo luogo tutti i concittadini e non, che hanno deciso di dedicare due ore del loro tempo a questa causa; sono poi orgoglioso degli amici del gruppo, Davide Mori, Paolo Palmero, Gianluca Gazzano e Marzia Baldassarre, dall’entusiasmo dei quali la nostra Associazione prende ogni giorno nuova linfa. Grazie anche ai ragazzi di GazeBó, che ci hanno affiancati con grande impegno, e all’Assessore Melina Rodà; un enorme riconoscimento va naturalmente ai nostri Alpini, sempre disponibili e sempre presenti a tutte le iniziative; che dire poi della efficientissima Docks Lanterna, prima in Liguria per la raccolta della differenziata e da poco sempre più green attraverso la dotazione di un veicolo elettrico, che ha scandagliato i fondali con l’intervento del netturbino marino, ed ha riempito e portato allo smaltimento ben tre camionette di rifiuti, partecipando anche attraverso il suo dirigente Dott. Alessio Martinelli; grazie anche al Bar Ai Pennoni, che ha provveduto, con un ottimo servizio, all’aperitivo di congedo; sono inoltre grato a Padre Oscar della Parrocchia di Terrasanta: non solo ci ha aiutati nella raccolta, ma a fine mattinata ha anche voluto impartire una benedizione ai presenti".