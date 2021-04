Dalla clausura del lockdown 2020 nasce “Il mare in tempesta”, il nuovo EP firmato MH Band (Intervista)

Sono nati a Sanremo nell’estate del 2014, vantano più di 200 esibizioni nei locali della Riviera e della Costa Azzurra, fondano le loro radici nel mondo pop internazionale dagli anni ’60 a oggi e ora escono con il loro nuovo EP “Il mare in tempesta”.



Nati come Mostly Harmless, ma meglio conosciuti in zona come MH Band, sono ormai una realtà consolidata nel panorama live ponentino e presentano oggi ai microfoni di SanremoNews il loro nuovo lavoro, nato durante il lockdown 2020, e anticipato il 5 febbraio dall’uscita del singolo “Piume”.

Chiara, Simone e Alessandro vengono da percorsi musicali differenti ma hanno trovato terreno comune in un mondo che abbraccia sonorità morbide e delicate senza mai tralasciare l’attitudine live che li ha portati negli anni a esibirsi in molti locali di zona e non solo.

Ai nostri microfoni presentano oggi “Il mare in tempesta”, uscito venerdì e disponibile su tutti i principali portali di streaming.