Miglioramento della sicurezza nelle gallerie: la prossima settimana chiusure notturne sulla A10 nel savonese

In modo da effettuare una serie di attività per il miglioramento della sicurezza nelle gallerie autostradali, sarà chiusa (durante la notte) l’autostrada tra gli svincoli di Spotorno e Finale Ligure in direzione Francia e tra Finale Ligure e Savona in direzione Italia, con la conseguente deviazione del traffico sulla sottostante Statale Aurelia, nel savonese.

E’ prevista dalle 22 alle 5, durante le notti comprese tra lunedì e giovedì prossimi. Tenuto conto delle caratteristiche del tracciato dell’Aurelia tra Finale Ligure e Spotorno, ed in particolare nel tratto di Capo Noli, il traffico sarà regolato con un senso unico alternato, regolato da semafori assistiti da movieri.

Per agevolare il transito veicolare, nei punti più critici e nella tratta a senso unico alternato, verrà anche dislocato personale addetto alla viabilità e due mezzi di soccorso meccanico pesanti per eventuali interventi che si dovessero rendere necessari.