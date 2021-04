Il Direttore Generale della Asl1 Silvio Falco incontra il Soccorso Alpino ligure

Si è tenuto ieri presso la Direzione Generale di Asl1 a Bussana, un incontro conoscitivo e di cortesia tra una rappresentanza regionale del Soccorso Alpino, con in testa il presidente Fabrizio Masella e il Dg di Asl1 Silvio Falco. “Ci siamo presentati al Direttore Generale – ha detto Masella – per confermare la nostra disponibilità, per quanto concernono le caratteristiche del Soccorso Alpino ed anche in virtù della convenzione che c'è in atto tra il Soccorso Alpino e Alisa. La Liguria – prosegue il presidente ligure del Socalp – ha un vasto territorio impervio e la zona dell'imperiese ne è un esempio: infatti abbiamo un grosso numero di interventi”. Il Direttore Generale di Asl1 Silvio Falco ha così commentato l'incontro: “Colgo l'occasione per ringraziare questo settore importante della Protezione Civile che ci dà un grande supporto logistico nelle nostre attività, volontari professionisti al servizio della collettività”.