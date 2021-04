Coronavirus: ecco come si svolgerà la campagna vaccinale di domani e domenica in provincia di Imperia

Come anticipato già nei giorni scorsi, scatta domani la massiccia vaccinazione nella nostra provincia. Il programma del fine settimana vedrà, tra le altre, le somministrazioni a Carpasio, Triora e Badalucco in Valle Argentina, Taggia (in drive through), sempre a Taggia alla stazione, al Palasalute di Imperia e a Bordighera. In questo caso sono previste per domani.

Domenica, invece, le vaccinazioni si svolgeranno a Ceriana, Bajardo, Taggia (sempre in drive through), Pigna, Bordighera e al Palasalute di Imperia. In questa due giorni sono previste oltre 2.300 vaccinazioni tra diversamente abili, over 80, ultravulnerabili, la fascia tra i 70 e 79 anni e i nati nel 1942 e 1943.

Sono state convocate (via telefono dall’Asl) tutte le persone che avevano una prenotazione fatta entro il 12 aprile e l'obiettivo è quello di anticipare la vaccinazioni a queste fasce più deboli della popolazione.