Imperia: lampione si surriscalda in viale della Rimembranza, sul posto i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco, in serata, in viale della Rimembranza a causa del malfunzionamento di un lampione che si è surriscaldato, facendo temere che potesse prendere fuoco.



Messa in sicurezza l'area, i vigili intervenuti hanno contattato la ditta che si occupa della manutenzione della rete elettrica che ha ripristinato il lampione.