Sanremo: si spezza un ramo mentre pota un olivo a Verezzo Sant'Antonio, 45enne portato in ospedale (Foto)

Incidente sul lavoro, questa mattina poco dopo le 9.30 in frazione Verezzo Sant’Antonio. Un uomo di 45 anni è caduto da alcuni metri dietro la chiesa.

Si tratta di uno straniero che stava potando alcuni ulivi a ridosso dell’edificio religioso. Stando a una prima ricostruzione è stato il suo stesso a far crollare il ramo su cui stava lavorando. L’uomo è scivolato sul fianco del terreno per alcuni metri, finendo sulla carreggiata sottostante.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e un’ambulanza della Croce verde di Sanremo. Pare che l’uomo non presentasse gravi ferite ma è stato portato in ospedale per accertamenti.