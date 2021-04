Si consolida il legame tra AeroClub Savona e provincia di Imperia: priorità a giovani e mezzi accessibili

Un consiglio a espressione ponentina con membri di Imperia, Bordighera e Monaco. In questo contesto si è inserito anche un ulteriore punto di collegamento imperiese, con Fulvio Giribaldi, revisore dei conti e nuovo portavoce per la riviera dei fiori.

Molto soddisfatto anche Giribaldi che ha rimarcato: "Complimenti a Umberto Lanteri di Sanremo per questo traguardo raggiunto. Durante il volo in solitaria il 17enne era seguito dal generale Cesare Patrono e dall’istruttore Ivan Raffaeli. Questo momento dimostra quanto l'AeroClub di Savona sia vicino ai giovani e alla nostra provincia. Ci stiamo impegnando per incentivare la nostra presenza sul territorio dell'estremo ponente ligure. L'evento del 2-3 ottobre, l'air show della Pattuglia Acrobatica Nazionale, le tanto amate 'Frecce Tricolori' in passaggio nei cieli di Alassio, Laigueglia e Imperia sarà un tassello fondamentale di questo percorso".