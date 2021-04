Sanremo: le telecamere di 'Linea Verde' tra i banchi del Mercato Annonario (Foto)

Nuova visita della Rai in città. Questa mattina le telecamere di 'Linea Verde' sono state al Mercato Annonario per realizzare un servizio che sarà poi trasmesso nei prossimi giorni.

Le riprese di questa mattina, estese anche all'esterno dell'Annonario e in altri angoli della città, rientrano nell'accordo tra Comune e Rai per due puntate di 'Linea Verde' che sostituiscano la consueta diretta dal Corso Fiorito, saltato per ovvi motivi anche quest'anno.

Continua anche così il rapporto tra Palazzo Bellevue e la Tv di Stato, in attesa che le parti si siedano attorno a un tavolo per iniziare a imbastire la trattativa per la nuova convenzione.