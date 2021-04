Perinaldo: archiviato per infondatezza della notizia di reato il caso del 51enne tunisino Mohamed Hanachi

Lui lo ha sostenuto la sua innocenza e ora è arrivata la conferma anche dalla giustizia. Si tratta del caso che, da oltre tre anni vede protagonista Mohamed Hanachi, 49enne che vive a Perinaldo, accusato di aver pubblicato sul suo profilo di Facebook dei video che avrebbero inneggiato al terrorismo islamico. Ora la Procura di Genova ha archiviato il caso per infondatezza della notizia di reato.

Mohamed vive da 30 anni in Italia e, già 3 anni fa quando venne accusato si era difeso evidenziando di non aver mai commesso reati di quel genere, oltre al fatto di non aver mai avuto problemi con la Giustizia. E oggi arriva la conferma della sua estraneità ai fatti. Tre anni fa la sua abitazione venne perquisita dagli agenti della Postale: la casa di Perinaldo dove vive dal 2000 è stata controllata con attenzione, così come il computer e il cellulare di Mohamed.

Lui, fino al 2000 ha vissuto in Lombardia, tra Milano e la provincia di Pavia. Ha poi scelto Perinaldo perché gli piace la natura e la vita tranquilla: “Se ci fossero state effettivamente delle foto sul mio telefono e computer, di cui hanno parlato sarei rovinato. Ma non è così” ci ha detto oggi, sollevato dopo l’archiviazione. “Sul mio profilo pubblico di Facebook – termina Mohamed - avevo pubblicato le foto di alcuni ragazzi uccisi in Tunisia, il mio paese d’origine, dove c’è stata una rivolta contro il dittatore ed è una cosa che mi riguarda perché sono nato laggiù. Ho solo documentato quanto ma io sono assolutamente contro l’Isis, quelli non sono nemmeno bestie, sono peggio!”

Nel corso degli interrogatori, Mohamed Hanachi non ha mai nascosto di aver condiviso alcuni filmati sul suo profilo di Facebook, ma si trattava di video pubblicati dalle maggiori testate giornalistiche italiane e internazionali. Il 51enne ha anche più volte sottolineato di aver sostenuto la causa palestinese, ma esclusivamente perché contrario all’invasione israeliana. Dopo oltre tre anni, quindi, Mohamed Hanachi (difeso dall’avvocato Alessandro Gallese) può dimenticare questa storia e continuare a vivere nell’ormai ‘sua’ Perinaldo.