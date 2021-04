Inchiesta della Finanza su frodi nelle aste immobiliari, l'avvocato Di Domenico: “Mio divieto all'esercizio limitato al settore delle esecuzioni”

L'avvocato Marco Di Domenico interviene nuovamente in merito alle notizie che lo hanno visto collegato all'inchiesta della Guardia di Finanza che ha portato anche all'arresto di due agenti immobiliari di Vallecrosia.

Scrive Di Domenico: “In riferimento alle notizie degli ultimi giorni, con provvedimento odierno e nonostante il parere contrario del P.M., il GIP del Tribunale di Imperia, dott. Paolo Luppi, dopo il mio interrogatorio del 26 nel corso del quale ho risposto a tutte le domande, ha accolto l'istanza del mio difensore, Avv. Giovanni Di Meo, ridimensionando la portata del divieto all'esercizio della professione, limitandola al settore delle esecuzioni, consentendomi di conseguenza l'esercizio della professione in tutti gli altri settori”.



“Sono contento che la misura cautelare si sia ridimensionata, come ero quasi convinto che avvenisse - conclude l'avvocato - nel contempo, per motivi di opportunità, ho anche preferito chiedere la cancellazione dagli elenchi dei Professionisti Delegati, dei Custodi Giudiziari e di tutti quegli incarichi dati dal Tribunale”.