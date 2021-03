Triora: tutti isolati i 24 migranti ospiti del centro di accoglienza, cinque di loro sono positivi al Covid

Sono tutti isolati all’interno del centro di accoglienza alla ‘Colomba d’Oro’ i 24 migranti che vivono a Triora. Di loro 5 sono stati trovati positivi al Covid-19 (asintomaitici) e, quindi, è stato deciso di isolarli completamente dall’esterno.

Ovviamente gli alimenti vengono portati all’ingresso mentre i 5 positivi sono stati ulteriormente isolati all’interno della struttura. Dai primi riscontri sembra che, fortunatamente, non ci siano altri contagiati nel piccolo centro della Valle Argentina, anche se ovviamente l’attenzione rimane massima.

I migranti, nel periodo antecedente la scoperta dei 5 positivi, si sono mossi come sempre molto in paese e i contatti con i residenti non sono mancati. Al momento, come in altri luoghi, a Triora sono stati vaccinati i residenti anziani, i componenti della Protezione Civile e le forze dell’ordine. In totale sono stati sottoposti al vaccinati circa 50 residenti.

Intanto il Comune ha ricevuto la risposta del vice Ministro Costa, in relazione all’idea di proporsi come centro sperimentale per una campagna di vaccinazione nei comuni montani depressi. Il Sindaco aveva chiesto i vaccini, circa 300 dosi, per coprire l'intera popolazione e i dipendenti comunali, in quanto ritenuti fondamentali nel loro ruolo, anche durante le emergenze, come visto nell'ultima alluvione.

In cambio dei vaccini, il Comune si occuperebbe in toto della gestione e delle spese per la campagna di vaccinazione sul paese: dall'agenda prenotazioni, al trovare il personale sanitario necessario oltre naturalmente al luogo idoneo. Il vice Ministro Costa ha ringraziato il Sindaco, confermando che la volontà è quella di aumentare il numero dei vaccinati e di tenere in considerazione la sua missiva.