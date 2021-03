Vaccinazioni anti covid: lo strano caso di Elisabeth Stenberg, una svedese a Sanremo

Nei giorni in cui prosegue la campagna vaccinale anche in provincia di Imperia, alla nostra redazione arriva la segnalazione di Elisabeth Stenberg, 83enne svedese con seconda casa a Sanremo.

“Sono svedese - scrive Elisabeth Stenberg - anziana (83 anni) con la residenza in Svezia ma con la seconda casa qui a Sanremo, dove mi trovo adesso. Sono stata chiamata in Svezia per vaccinazione ma visto che sono ”bloccata” qui - non posso viaggiare adesso - avrei voluto essere vaccinata qui. Ho cercato informazioni da Asl1, ma niente. Naturalmente sono disposta a pagare per il vaccino. Come facciamo? Non sono meno vulnerabile perché sono svedese e vorrei sapere come si può fare in questi casi”.