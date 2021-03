Sanremo: buco da 5 milioni nelle casse del Comune, Baggioli “Non hanno aiutato nessuno, noi lo dicevamo da tempo e l’assessore Rossano rideva”

L’emergenza covid ha provocato un buco da 5 milioni di euro nelle casse del Comune di Sanremo. È emerso durante la riunione tenutasi ieri a Palazzo Bellevue e oggi non mancano i commenti in merito.

Duro l’attacco di Simone Baggioli (FI) che riporta alla mente alcuni aspri scontri in consiglio comunale: “Noi lo dicevamo da tempo e anche durante i consigli comunali mentre l’assessore Massimo Rossano rideva come fossimo alieni: dicevamo che il bilancio lo chiude il cittadino pagando le tasse, non hanno aiutato nessuno. Vero che mancano i ristori, ma il Comune di Sanremo avrebbe potuto eliminare qualche tassa, non come hanno fatto con la TARI a gennaio. Adesso la situazione è drammatica”.

Poi l’appello ai rappresentanti politici del territorio: “Bisogna fare in modo che tutti quanti, dai sindaci ai consiglieri regionali passando per il presidente Toti e i nostri parlamentari, corrano univocamente per velocizzare i ristori andando incontro ai cittadini che poi sono quelli che pagano le tasse e fanno sì che i Comuni sopravvivano”.

“Stiamo vivendo un momento di ‘buio’ ormai da un anno e proseguirà fino a quando non si faranno le vaccinazioni necessarie - conclude Baggioli - in Liguria non siamo messi bene, auspico un’accelerazione anche a livello nazionale copiando anche chi è più bravo di noi”.