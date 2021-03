Antonio Bissolotti a ‘2 ciapetti con Federico’: “In Liguria bisogna accelerare i vaccini”. E su Sanremo e le elezioni provinciali...

“In Liguria serve un’accelerata sui vaccini”. Inizia così l’analisi di Antonio Bissolotti, neo segretario politico di Liguria Popolare, ospite a ‘2 ciapetti con Federico’. “Nella nostra regione siamo ai minimi se confrontati con le altre d’Italia – ha detto - Non si riesce neanche a capirne la ragioni. E’ incredibile come una regione come la nostra non sia ancora in linea con le altre. Non è il momento di fare polemiche, perché bisogna lavorare tutti verso la stessa direzione. Noi chiediamo che ci sia una maggiore accelerazione sui vaccini per cercare di raggiungere le altre regioni che sono più avanti di noi”.

Si è poi discusso anche del doppio ruolo di Giovanni Toti come Presidente e Assessore alla sanità, oggetto in queste ore di polemiche da parte del Partito Democratico, della richiesta di riaprire le scuole dopo Pasqua, dello sport, e del ruolo del Sottosegretario alla Sanità Andrea Costa.

Non è mancata una parte dedicata alle prossime elezioni amministrative in Liguria. “Per quel che riguarda le elezioni provinciali di Imperia – ha detto Bissolotti – credo che, proprio per il tempo che un Presidente deve dedicare alla Provincia, sarebbe meglio che questo ruolo venisse assunto da un sindaco meno impegnato e non di una grande città che ha già i suoi problemi, mi chiedo infatti come possa avere il tempo di occuparsi anche della Provincia”.

Infine si è parlato della posizione politica di Liguria Popolare all’interno del consiglio comunale di Sanremo.

Guarda l'intervista:

