Le bellezze del nostro territorio nella serie ‘La Fuga’ dei PanPers, duo comico con oltre un milione di follower su YouTube (Foto e video)

Si chiamano Andrea Pisani e Luca Peracino, in arte i Panpers, e sono un duo comico da oltre un milione di iscritti su YouTube. Li abbiamo visti nelle versioni più disparate, ma il loro ultimo lavori ci tocca da vicino. ‘La Fuga’ è il progetto firmato IM Sports che abbraccia la Liguria e le sue bellezze dal mare all’entroterra in collaborazione con i Comuni di Ospedaletti, Dolceacqua, Riva Ligure, Taggia, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera e Santo Stefano al Mare. Sarà trasmesso in tv e, ovviamente, sui canali web del duo.

Il trailer

‘La Fuga’, presentato questa sera a Ospedaletti, è un nuovo format, che in modo divertente e leggero, promuove il territorio e i suoi prodotti locali, attraverso gli sketch divertenti dei due comici protagonisti. I PanPers si allenano con le e-bike per arrivare a partecipare a una vera gara, mettendo così in evidenza percorsi su asfalto e sterrato dal mare ai monti. I due, tenuti a regime alimentare dal nutrizionista Beschi, troveranno sempre il modo di sgarrare allettando il palato con le varie specialità locali.

L'intervista

La scorsa settimana è stato presentato il primo episodio realizzato nel Tigullio con i Comuni di Santa Margherita Portofino e Rapallo che uscirà in TV la prossima settimana. Da Levante a Ponente, ‘La Fuga’ sarà un’importante vetrina per la Liguria in tutto il mondo, perché gli episodi avranno una diffusione in tre lingue sulla piattaforma internazionale Horizon Sports TV (una delle più importanti sugli sport outdoor e viaggi con 6 milioni di abbonati) e sulle reti televisive ‘Bike tv’, sul canale digitale digitale che sulle reti televisive canadesi Nous TV e RDS Sports TV.