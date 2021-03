Sanremo: lite per motivi di traffico degenera in rissa, scooterista aggredito questa mattina in via San Francesco

Un semplice e futile diverbio per motivi di circolazione è degenerato in un'aggressione questa mattina in via San Francesco a Sanremo. I due protagonisti sono il guidatore di un furgone e il conducente di uno scooter che, in pochi istanti, sono passati dalle parole ai fatti.

Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter che, spintonato, è caduto a terra. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale che ha identificato i due contendenti. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Rossa che ha trasportato il ferito in ospedale.