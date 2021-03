Ventimiglia: fenomeno migranti, il Questore "C'è, è innegabile, ma i numeri sono decisamente più bassi" (Foto e Video)

“Il giro che abbiamo fatto oggi in città è più che eloquente e parla molto di più delle parole e mi viene da dire ‘come volevasi dimostrare’ anche se il fenomeno migratorio c’è”.

Lo ha detto il Questore di Imperia, Pietro Milone, che questa mattina accompagnato dal suo vice e Dirigente del Commissariato di Ventimiglia, Saverio Aricò e il sostituto commissario coordinatore della Polizia Ferroviaria, Sergio Moroni. Il problema migranti nella città di confine c’è sempre stato, anche prima del giugno 2015 quando si è riproposto prepotentemente. Ma, pur essendoci qua e là una presenza continua di persone che vogliono attraversare il confine, oggi abbiamo voluto fare un giro insieme al Questore e, effettivamente, se si eccettua qualche gruppetto vicino ai binari nella zona del parco merci, la percezione è di una presenza scarsa.

La maggior parte di loro è al Parco Merci e qualcuno attorno allo scalo ferroviario. Quanti? Una sessantina, mal contati, ai quali aggiungere qualcuno sparso tra la spiaggia e il greto del Roya e, probabilmente, altri nascosti in anfratti lontano da occhi indiscreti. Al massimo potrebbero essere 150 oggi, anche se non è escluso che in altre giornate possano essere di più. La sensazione è ben lontana dall’invasione, perlomeno all’occhio nostro e della telecamera in giro per la città.

“Il fenomeno – prosegue il Questore – c’è e nessuno lo nasconde. E’ chiaro che, però, viene tenuto sotto controllo e siamo presenti, insieme a Carabinieri e Finanza, con servizi accurati sul territorio. Da inizio 2021 siamo a oltre 200 ordini di espulsione, con gli irregolari che vengono mandati via. Non possiamo accettare cifre spropositate perché non ci sono 500 presenze. Dobbiamo evitare che, alla presenza dei migranti, cresca l’indice di delittuosità. Anzi, questo è un periodo abbastanza fortunato e il trend è in costante discesa rispetto al 2019 e al 2020. Il problema c’è ma esiste anche il nostro impegno per fronteggiarlo, con tutti gli attori in campo e lo facciamo in modo esaustivo”.

Il problema è da sempre, in particolare dal 2015, quello dei respingimenti da parte francese. La polizia transalpina ha sistemato una vera e propria ‘Linea Maginot’ ai confini e, quando qualcuno riesce a passare viene rispedito in Italia, consegnando il problema alle forze dell’ordine italiane: “Lo è sicuramente ma deve essere risolto per via diplomatica – risponde il Questore – con gli accordi bilaterali tra i due paesi. Sicuramente la Polizia di Frontiera ha il maggio onere di lavoro, perché tutti i respinti devono essere identificati e monitorati, una cosa in più che viene svolta per ‘stare sul pezzo’ e mantenere il più possibile la città sicura che tale è in questo momento”.

Sul campo a Ventimiglia, insieme alle altre forze dell’ordine, c’è il Primo Dirigente Saverio Aricò. Il timore è quello della bella stagione con possibili maggiori arrivi: “Consideriamo che, anche durante l’inverno gli arrivi ci sono stati e, se l’estate è maggiormente foriera di trasporti su mare, noi lavoriamo tutto l’anno”.

C’è anche da evidenziare il problema Covid per l’arrivo dei migranti: “Tutti coloro che arrivano dagli sbarchi al Sud o dalla rotta balcanica da Est – ha detto in merito il Questore – sono stati sottoposti a quarantena ed escono solo dopo”. Sul centro di accoglienza, per il quale si discute da mesi dopo la chiusura del ‘Campo Roya’, il Questore ha preferito non commentare, attendendo risvolti da chi se ne sta occupando.

Il fenomeno migranti, per noi che lo abbiamo vissuto nel suo momento topico da quel 12 giugno 2015, è sicuramente scemato nel tempo. Esiste, basta muoversi in città e in particolare alla stazione ferroviaria e nella zona di Ponte San Luigi per capirlo. Ci sono i ‘passeur’, che approfittano della disperazione di chi cerca una vita migliore e ci sono le associazioni umanitarie che tentano di rendere la permanenza a Ventimiglia meno drammatica, garantendo un pasto caldo e un modo per lavarsi e rinfrescarsi.

Per chi ha vissuto quelle giornate di quasi 6 anni fa, ovviamente, il numero di migranti oggi in città sembra uno scherzo. Senza dimenticare le manifestazioni di protesta, sia degli stessi migranti che delle associazioni, che hanno creato non pochi problemi a Ventimiglia. L’unica situazione pericolosa che abbiamo notato oggi è quella della loro presenza sui binari ma, gli agenti della Polfer ci hanno confermato che spesso intervengono. Lo fanno con grande attenzione perché il rischio è di incidenti, visto che la zona vede il transito dei mezzi.

Che ogni tanto ci siano degli eccessi è innegabile, con piccoli furti e movimenti ‘sospetti’ la notte. La ricerca di anfratti per dormire e l’occupazione di alcuni luoghi per ripararsi dal freddo. Le forze dell’ordine dovranno vigilare e il Questore lo ha confermato. L’estate è vicina e il fenomeno potrebbe aumentare mentre servirebbe comunque un luogo dove poter garantire un posto di ristoro ai migranti ed evitare che possano muoversi più o meno pericolosamente in altre zone. Oggi, comunque, Ventimiglia non sembra così pericolosa sul tema migranti.