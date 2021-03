“Willy sulle ali dei sogni”: in libreria la prima opera di Marzia Ruffo

E disponibile online e nelle librerie il libro “Willy sulle ali dei sogni”, pubblicato da Antea edizioni, con il testo e le illustrazioni di Marzia Ruffo, una giovane appassionata di letteratura e disegno.

Un volumetto agile, con un testo molto delicato e tenero abbinato a disegni molto belli, che è particolarmente adatto per i bambini. La storia è divertente, ma nello stesso ricca di spunti e riflessioni di grande attualità, ed utilizza un linguaggio semplice. Willy è un cucciolo di cane che sogna di poter volare come la sua amica farfalla Mary. Farà alcuni tentativi maldestri per spiccare il volo, ma non ci riuscirà. L’amica farfalla insegnerà a Willy che deve accettare la sua natura, ma potrà trovare un modo per volare attraverso i sogni. Parole e colori che accendono la fantasia del lettore e che insegnano come i nostri limiti naturali possono essere facilmente superati con la forza dell’immaginazione.

Marzia Ruffo è nata a Sanremo, dove si è diplomata presso il Liceo Classico Cassini di Sanremo. Parla e scrive benissimo in italiano ed inglese, come se fosse la sua lingua madre. Ha frequentato il corso di illustrazione presso l’Istituto Armando Curcio di Roma.

AUTRICE: testo e illustrazioni di Marzia Ruffo

EDITORE: Antea edizioni

GENERE: narrativo

NUMERO DI PAGINE: 32

PREZZO: € 9,90

ISBN: 979-12-80260-09-3