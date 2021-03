Ventimiglia: nuova ghiaia nei viali dei giardini pubblici, un altro intervento del Comune dopo la tempesta di inizio ottobre (Foto)

La tempesta 'Alex' dello scorso 2-3 ottobre ha causato ingenti danni alla città di Ventimiglia. Dopo la tragedia, l'amministrazione, insieme ai cittadini, si è rimboccata le maniche ed è riuscita a portare la città a rialzare la testa.

L'ultimo intervento riguarda i viali dei giardini pubblici 'Tommaso Reggio' in cui il fango si era insinuato, generato dalle acque. Grazie ai lavori del Comune e l'ausilio di mezzi, i detriti ed il fango sono stati rimossi. Il terreno dei viali è stato livellato e adesso vengono posati lungo le stradine piccoli ciottoli di fiume, ghiaia.

Il nuovo fondo non sarà distribuito in quantità eccessive in modo da non essere da ostacolo per i passeggini o per i disabili.