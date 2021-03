Ventimiglia: in corso i lavori per la frana sull'Aurelia al bivio per Grimaldi, la soddisfazione della Soms

"Sono finalmente in corso i lavori per sgombrare la frana che da più di un anno ostacola la circolazione all’altezza del bivio per Grimaldi e, per questo non possiamo che esprimere soddisfazione".

Interviene in questo modo la Società Operaia di Mutuo Soccorso della piccola frazione ventimigliese. "Sin dall’inizio - prosegue - sono state fatte dai dirigenti della Soms le pressioni necessarie alle autorità per ripristinare il normale utilizzo della carreggiata. L’Anas, responsabile della strada ha stanziato i fondi necessari con grave ritardo e finalmente il sindaco di Ventimiglia, che si ringrazia, ha potuto dar inizio ai lavori".

"Nella zona, la situazione geologica è precaria. Spesso - termina la Soms - dal terreno appartenente alla famiglia Grimaldi di Monaco, cadono massi sull’unica strada d’accesso al paese che si tema possa, un giorno o l’altro, restare isolato. Si fa appello alla doverosa opera di prevenzione al comune e a chi di competenza".